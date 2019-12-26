أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام والعمل على تنمية مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة.

وأشار إلى سعى الدولة لتوفير وسيلة نقل آمنة وتليق بالمواطن المصري من خلال هيئة النقل العام، وأن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الإستمرار فى تشغيل وصيانة اسطولها من الأتوبيسات، والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، سعياً لعدم تحقيق أي خسائر، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وتنمية موارد الهيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لاستعراض آخر مُستجدات خطة تطويرالهيئة بإعتبارها مِرفقاً حيوياً يسهم فى نقل حوالى مليون ونصف المليون راكب يومياً من خلال 3 آلاف أتوبيس .

واشار شعراوي، إلى استعراض تقريراً حول تقييم عدد من المطوريين العقاريين والمتخصصين والمستثمرين لكل الأراضى والجراجات والمنشآت غير المستغلة المملوكة للهيئة لدراسة أفضل سبل إستثمارها لتحقيق أفضل العوائد المالية والعمل على استغلالها الإستغلال الأمثل بما يسمح بعدم إعتماد الهيئة على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية وزيادة العائد المادي من الإعلانات المُلصقة والمطبوعة على أتوبيسات الهيئة والتي تحقق دخل سنوي.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود الفترة الماضية بشأن تحديث أسطول الهيئة بتشغيل 30 أتوبيس بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود بما يحقق بيئة نظيفة ويسهم في خفض استهلاك الوقود، إضافة إلى استخدام النظم التكنولوجية الحديثة خاصة تركيب أجهزة wifi وGPS التي توفر خاصية التتبع لإتوبيسات الهيئة ووسائل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب 1000 جهاز تتبع على الأتوبيسات ويجرى استكمال تركيب الأجهزة على باقى الأتوبيسات مع الشركة المُنفذة، مُشيرا إلى خطة الدولة لتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعى خلال السنوات القليلة المُقبلة.

كما أشار شعراوي إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص تجربة الأتوبيسات الكهربائية وتحديث أسطول الهيئة بتلك النوعية من الأتوبيسات لأداء تلك الخدمة بصورة مُشرفة ومُتميزة تواجه بها الدولة تلوث البيئة وتعطى الراحة للمواطن.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الاستمرار فى تركيب كاميرات المراقبة في مواقع الهيئة كالجراجات والمخازن ومنظومة التتبع الآلي لعدد من الأتوبيسات، لإحكام السيطرة على أموال الدولة والحفاظ على ممتلكات الهيئة ومراقبة خطوط التشغيل.