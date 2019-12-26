تفاصيل مبادرة "مراكب النجاة" وملف خاص عن "منتدى شباب العالم"، وحوار حصري مع "الأختين أيوب" ونجاحهما في عالم الموسيقى.. أبرز موضوعات العدد الـ12 مجلة "مصر معاك".

واحتفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإطلاق العدد الثاني عشر من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، لتكمل المجلة عامها الأول بعد انطلاقها منذ يناير الماضي، بناء على توجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد؛ لتصبح أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، أبرزت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في كلمة لها، أهم محاور انطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: "مراكب النجاة"، والتي جاءت ضمن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مشيدة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة منذ اللحظة الأولى بصدد تلك المبادرة.

كما تضم المجلة موضوعات بارزة؛ منها ملف خاص عن منتدى شباب العالم، وحوار حصري مع "الأختين أيوب"، وكيف نجحا في الفوز بجائزة المرأة العربية في لندن لعام 2019 وتركهما بصمة واضحة في الموسيقى العالمية، ولا يفوتكم أيضًا أن تكتشفوا "جزيرة الجفتون" واحدة من أبرز معالم البحر الأحمر السياحية في مصر، كما لم ننسَ حرفنا التراثية، فكان تحقيقنا المصور عن "النقش على النحاس".

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.