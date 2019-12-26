"سم صراصير".. كان سلاح سيدة لقتل زوجها ليخلو لها الجو لممارسة الرذيلة مع عشيقها، بمنطقة الزيتون، وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث القاهرة، أن المتهمة، اتفقت مع عشيقها على قتل الزوج، بأن وضعت له كمية من "سم صراصير"، في كوب اللبن، وعقب وفاته، قامت بدفنه على أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة سقوطه في الحمام وأنه وفاته طبيعة، وبعد مرور أسبوع، كشف بلاغ من شقيق المجني عليه عن تفاصيل الجريمة، حيث شاهد شات جنسي وصور وفيديوهات جنسية بين زوجة شقيقه وعشيقها واتصالات يوم الجريمة، فأبلغ الشرطة، وتمكنت القوات من ضبطها واعترفت بتفاصيل جريمتها.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم شرطة الزيتون، من شخص يتهم فيه زوجة شقيقه بقتل أخيه، وادعاء وفاته بشكل طبيعي، وأكد شقيق المجني عليه أثناء مناقشته أمام ضباط المباحث، أن زوجة شقيقه اتصلت به وأبلغته بسقوط شقيقه في حمام الشقة مغشيا عليه وتوفي، وبعدها استخرجت له تصريح دفن له، وأدعت أن الوفاة طبيعية، إلا أنه شك في ذلك وأن وفاته جنائية.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، إنه بعد وفاة شقيقه، بأسبوع طلب من المتهمة هاتفها، لحصر من لهم أموال لديه، إلا أنه خلال بحثه، عثر على مكالمة مسجلة بين زوجة شقيقه وآخر، تخبره فيه عمّا حدث، كما عثر لهما على شات إباحي وفيديوهات جنسية.

وأضافت التحريات أنها تعرفت قبل أشهر على العشيق ويعمل سائق تاكسي، ونشأت بيننا علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة غير شرعية استمرت لمدة شهرا، وبعدها اتفق الاثنين على التخلص من الزوج، وقررت التخلص من زوجي، واتفقنا على قتله بالسم، والقى القبض عليها واعترفت بتفاصيل الواقعة، وارشدت عن عشيقها، وأنها اتفقت على قتل الزوج لكي يخلو لها الجو لممارسة الجنس.

وتم إلقاء القبض على المتهم الثاني، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهما تهمة القتل العمد، وأحالت النيابة المتهمين للحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.