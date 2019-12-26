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أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة بترعة بأسيوط

أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب سيارة بترعة بأسيوط

فيديو.. سمكة "أبو سيف" تهاجم سائح في تايلاند

فيديو.. سمكة "أبو سيف" تهاجم سائح في تايلاند

قيادات القطاع السياحي بالأقصر يدعمون مرضى شفاء الأورمان بطيبة

قيادات القطاع السياحي بالأقصر يدعمون مرضى شفاء الأورمان بطيبة

محافظ أسيوط يلتقي عددا من المواطنين وذوي الاحتيجاجات الخاصة

محافظ أسيوط يلتقي عددا من المواطنين وذوي الاحتيجاجات الخاصة

أسرة قتيل العياط تدعي مدنيا على "فتاة الشرف" المتهمة بقتله

أسرة قتيل العياط تدعي مدنيا على "فتاة الشرف" المتهمة بقتله

عاجل.. رئيس الجمهورية العراقي يقدم استقالته للبرلمان

عاجل.. رئيس الجمهورية العراقي يقدم استقالته للبرلمان

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