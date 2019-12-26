عاجل.. رئيس الجمهورية العراقي يقدم استقالته للبرلمان

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، قدم استقالته للبرلمان العراقي، اليوم الخميس، كما أبلغه اعتذاره عن تكليف أسعد العيداني برئاسة الحكومة.

وكان الرئيس العراقي، شدد في وقت سابق، على ضرورة إكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي بالتأسيس لحكم رشيد، داعيا الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا تشكيل حكومة جديدة "ضمن مدد وسياقات دستورية تتكفل بحل المشكلات".

وطلب الرئيس العراقي من مجلس النواب، تحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء، حيث سلم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الرئيس العراقي كتابًا رسميًا يحدد كتلة تحالف البناء على أنها الكتلة الأكبر بالبرلمان.