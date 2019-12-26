اختتم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جولتهم التفقدية للمحافظة بتفقد مشروع محطة وشبكات مياه الحامول والتى من المقرر الانتهاء منها أول فبراير 2020، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة .

واستمع المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن مكونات المحطة والتي تعمل بطاقة 600 ل/ث "مرحلة أولى" على مساحة 7 أفدنة بإجمالى طول الشبكة 100كم .ط، وبتكلفة تقديرية 910 ملايين جنيه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% والكهروميكانيكية بنسبة 60%.

وأكد رئيس الجهاز بأنه تم اليوم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة، مشيرا إلى نجاح جميع العينات التي تم أخذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية، فيما وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المختصيين بعمل محابس غسيل بالكود طبقاً لمعايير الجودة والأمان حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي ذات السياق تفقد محافظ المنوفية ووفد لجنة الإدارة المحلية قطعة أرض ملك الري بقرية صنصفط مخصصة لإنشاء ملعب رياضي عن طريق حق الانتفاع، ونظراً لمطالب أهالي القرية بإنشاء مركز رياضي متكامل وجه محافظ المنوفية بأنه سيتم التنسيق مع وزير الري في هذا الشأن من أجل سرعة إنهاء الإجراءات بما يعود بالنفع العام على أهالي القرية.