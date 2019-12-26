تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، معهد الحسين الأزهري، للوقوف على سير امتحانات مراحل النقل بالتعليم الابتدائي بالمعهد.

وقال "عباس"، إن الأزهر يعطي اهتماما كبيرا للطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، لفهم أساس التعليم الأزهري، مشددا على ضرورة أن يستثمر الطلاب الفرصة لتحصيل العلوم الأزهرية الصحيحة ليحصنوا أنفسهم ضد الأفكار المنحرفة والمتطرفة.

وحث وكيل الأزهر القائمين على العملية التعليمية من المعلمين والإداريين بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب، والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وتوجيه النصائح التربوية لهم خلال أدائهم الامتحانات، لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وتخريج طالب أزهري متميز، مطالبا إدارة المعهد بضرورة توفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية وحث الطلاب على التعلم والتفوق بما ينعكس على نهضة المجتمع وتطوره.