أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون، اليوم الخميس، في القضية رقم 20519 جنايات دمنهور، حكمها على "أ.م" موظف بدرجة مدير عام بشركة بترول، بالمؤبد لاتهامه بقتل ابنته وعشيقها في أول أيام عيد الأضحى الماضي.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المذكور، لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي، خلال الجلسة الماضية يوم الأحد بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، وحددت جلسة اليوم، الخميس 26 ديسمبر، للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقى ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، بلاغاً يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وانتقل الرائد أحمد الشرقاوي، رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد. م"، و"فاطمة. أ"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

بالبحث والتحرى تبين مقتلهما على يد والد الفتاة، بعد أن ضبطهما في وضع مخل للآداب داخل منزله، وأقر بالواقعة بعد القبض عليه.