قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن توجهات الدولة في المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في خطط التنمية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين من خلال متابعة تنفيذ تلك الخطط، ومضاعفة العمل، وتحقيق الإنجازات، وبذل مزيد من الجهود لاستكمال، وإتمام كافة المشروعات في الفترات الزمنية المحددة، واستخدام الوسائل المبتكرة، وغير التقليدية في الإدارة وحل المشكلات ومواجهة التحديات، مع إزالة المعوقات التى تواجه تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المستشار نبيل رجب التلاوي، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمنيا، والمستشار ياسر ناجي، سكرتير عام النادي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، حيث قدموا له التهنئة على تكليفه بالعمل محافظا للمنيا.

وأكد المحافظ، حرصه على النهوض بالمحافظة في كل المجالات من خلال إعداد رؤية متكاملة لخطة لتطوير كل القطاعات، وتحقيق طموحات المواطن، لافتا إلى حرصه على تحسين صورة المحافظة وتسويقها في عدد من المجالات كمحافظة رائدة خاصة في المجال الزراعي والسياحي والاقتصادي بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، بالإضافة لمحاربة الفساد بكافة أشكله.