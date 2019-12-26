تعرض جواهرجي ببندر ملوى في جنوب محافظة المنيا للسرقة أثناء عودته إلى منزلة علي يد شخصان مجهولان، خطفا حقيبة مجوهراتة وفرا هاربين، ونجح رجال الأمن في إلقاء القبض عليهما.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتعرض جواهرجي يدعي "ج.م" للسرقة أثناء عودته إلى منزلة ببندر ملوي، حيث كان يحمل حقيبة تحتوي على كمية كبيرة من المجوهرات.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مديرية أمن المنيا، نجح في القبض على المتهمين، واعترفا بارتكابهم الواقعة، وأرشدا عن المضبوطات وأنهما تربصا بالجواهرجي أثناء عودته إلى منزله وبحوزته حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبية، مستقلين دراجة نارية، وأرشدا المتهمين عن طرف ثالث ساعدهما في معرفة خط سير المجني عليه، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.‎