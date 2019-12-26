بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حوارا مفتوحا مع عددٍ من الكتاب والصحفيين، في مقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في بداية سلسلة لقاءات، يعتزم عقدها خلال الفترة المقبلة.

وذلك للاستماع لكل الآراء والأفكار، التي يطرحها الكتاب والصحفيون بشأن القضايا المجتمعية المثارة حاليا، واستعراض جميع الجهود التي تبذلها الحكومة بشأنها، وجهودها نحو دفع دفة العمل بجميع قطاعات الدولة.

يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة، على التواصل مع وسائل الإعلام على اختلاف توجهاتها، ورغبة الحكومة في التواصل المستمر مع ممثلي وسائل الإعلام وصنّاع الرأي وإجراء حوارات معهم بكل شفافية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم، في إطار ترسيخ الدولة لمبدأ حرية الرأي والتعبير.

كما تأتي هذه اللقاءات، تنفيذا لسعي الدولة، لإجراء حوار مجتمعي موضوعي، قائم على تبادل الرؤى بين المسؤولين، وممثلي كل الاتجاهات، ومنها وسائل الإعلام، بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدبولي يؤكد على دور الإعلام في نقل الصورة الصحيحة للرأي العام

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به الإعلام، والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون، وهو ما تضعه الحكومة نُصب أعينها، مؤكدا أن الإعلام له دور كبير في نقل الصورة الصحيحة للرأي العام، حول التحديات التي تواجه الدولة، وما تؤديه الحكومة من إجراءات حيالها، وذلك بموضوعية وحيادية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة كانت حريصة، طوال الفترة الماضية، على الاستجابة السريعة لكل ما يثار بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من آراء، وكذا ما يتعلق بشكاوى المواطنين، إلى جانب تفنيد ما يثار من شائعات، من خلال الرد الفوري عليها.

"مدبولي": المؤسسات الدولية أشادت بدور الحكومة في رفع معدلات النمو

وخلال لقائه مع الكتاب والصحفيين، شرح رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منذ تكليفها بالمسؤولية، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، والنهوض بأداء كل قطاعات الدولة جنبا إلى جنب، والتي أسهمت في رفع معدل النمو بشكل ملحوظ، خلال الفترة الماضية، وأشادت به المؤسسات الدولية.

وأوضح "مدبولي" خلال اللقاء، جهود الدولة نحو تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وكذا جهودها نحو ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، للارتقاء بها، ضمن خطة التحول الرقمي، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الوزراء بدأ منذ فترة، سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب، عن مختلف المحافظات.