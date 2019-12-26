أنهت كلية الآداب ببنها استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 - 2020 والتي تبدأ السبت 28 ديسمبر الجاري.

وأكدت الدكتوره عبير الرباط عميد الكلية، توفير المناخ الآمن لراحة الطلاب، مشيرة إلى أنه جرى إعلان جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن إجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات بتوفير سرادقات وقاعات تستوعب أعداد الطلاب مزودة باضأءة كافية ومؤمنة.

ووجهت الطلاب إلى الالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرضهم للمساءلة أو تطبيق أي عقوبة عليهم.