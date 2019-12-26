نظمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة طه عجلان، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع صندوق مكافحة المخدرات التابع لمجلس الوزراء، حملة للكشف عن متعاطي المخدرات بالإدارات التعليمية، والتي بدأت بإداراتي كفرشكر وشبرا الخيمة، وتأتي هذه اللجنة ضمن اتجاه الدولة في الكشف عن متعاطي المخدرات للحد من هذه الظاهرة، وخاصة لدى موظفي الجهاز الإداري بالدولة، تحت رعاية خالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بكفرشكر، ومحمد مهدي، مدير الإدارة التعليمية بغرب شبرا الخيمة.

وبدأت اللجان عملها من خلال إجراء التحليل العشوائي للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لجميع العاملين بالإدارات التعليمية والسائقين والحملات، وذلك في إطار الكشف المفاجئ عن المخدرات بين العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة والجهات ذات النفع العام، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.

وضمت اللجنة شادي حسن، من وحدة الكشف عن التعاطي بالصندوق، وإيمان جمال، ومريم عياد، ومحمد عبدالمطلب، وحسين عبدالحميد، وسعدية سيد، من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، وبحضور محمد عبدالعليم، من إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم.

واطلعت اللجنة على الكشف الإداري المقدم من الجهة الإدارية، وعليه جرى أخذ عينات البول لأكثر من 280 عاملا كعينة عشوائية من العاملين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، و200 عينة من إدارة كفر شكر التعليمية.

من ناحيته أكد وكيل الوزارة بالقليوبية، أن هذه الحملات تأتي في إطار التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة، موضحا أنه سيجرى تنظيم حملات مفاجئة على باقي الإدارات التعليمية، والتي يبلغ عددها 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال من يثبت تجاه إيجابية هذه العينات.