أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الخميس، إصابة شخصين كانا يتزلجان، فضلا عن تعرض عددا أخر للدفن تحت الثلوج، إثر وقوع انهيار ثلجي في منتجع "اندرمات" الواقعة بوسط البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة "كانتون أوري" ريتو فيستر- حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية: "إن من المرجح وجود مزيد من الأشخاص تحت الثلوج، لكننا لا نستطيع تقدير أعدادهم"، مضيفا أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر أنه يُقدر خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة بثلاثة درجات ضمن مقياس مؤلف من خمسة درجات، وفقا لما أفاد به معهد بحوث الثلج والانهيارات الثلجية.