أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يواجه صعوبة في التعامل مع القادة الأجانب، بفعل الحملة التي يقودها الديمقراطيون ضده، في سبيل عزله عن منصبه.

وقال ترامب، في تغريدة دونها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الإدعاءات التي تعرض لها من جانب الديمقراطيين على مدار السنوات القليلة الماضية، واتهامه بالتواطؤ مع روسيا وسوء استخدام منصبه على خلفية مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي جعلت من الصعب عليه القيام بأي أعمال تجارية، نظرًا لاضطراره الدائم للدفاع عن نفسه من التهم الموجهة إليه.

وأضاف ترامب، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية: "على الرغم من جميع النجاحات العظيمة التي حققتها بلادنا على مدار الثلاث سنوات الماضية، إلا أن ما يجعل الأمر أكثر صعوبة في التعامل مع القادة الأجانب وغيرهم من الأشخاص، عندما أكون مضطرًا للدفاع عن نفسي باستمرار ضد ما يدعيه الديمقراطيون، الأمر المخزي في حق الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ترامب وجه، في وقت سابق اليوم، سلسلة من الانتقادات اللاذعة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، واصفًا إياها بـ"الجنون"، وأن حزبها يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب.