قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ السياحة المصرية بدأت تسترد عافيتها مرة أخرى خلال الفترة الماضية؛ وذلك مع حرص القيادة السياسية لبذل مجهودات أكبر لدعم السياحة الدينية والعلاجية لمصر.

وأضاف "فودة" خلال تصريح خاص لبرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للترويج للسياحة العلاجية بشرم الشيخ، أنّه يسعى لجعل شرم الشيخ لمدينة المؤتمرات العالمية

من جانبه قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ هناك الكثير من الأماكن الأثرية في القاهرة التي يسعى السائحين الأجانب إلى زيارتها مثل "الكبيرتاج" بحلوان.

وأضاف أنّ المؤتمر الدولي للترويج للسياحة يسعى إلى إظهار الأماكن السياحية التي لا يعلمها الكثير من الأشخاص للترويج إليها، ومن ثم استقطاب السياحة لها.