عرضت شاشة "Extra news"، تقرير تليفزيوني، يرصد جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التفقدية ظهر اليوم، لأعمال الإزالات في منطقة المدابغ، وأعمال تطوير سور مجرى العيون.

وقال "مدبولي" خلال التقرير، إنه يحتفل اليوم بإخلاء منطقة المدابغ بسور مجرى العيون، من كل المباني التي كانت متواجدة بها، وأصبح هناك مسطح منطقة مساحتها تقدر بـ95 فدان، أي ضعف منطقة مُثلث ماسبيرو، الذي يُجرى تطويرها حاليا.

وأكد رئيس الوزراء: "إخلاء جميع المدابغ والورش، اللي كانت طبعا تتسبب بجزء كبير في تلوث جو القاهرة، ونقلت المدابع إلى المشروع الحضاري الجديد في مدينة الروبيكي"، موضحًا أنه كانت هناك مبان سكنية ملاصقة لتلك المدابغ، جرى إزالتها أيضًا، وكانت لـ1500 أسرة، وجرى إخلائهم، وإعطائهم سكن بديل.

وتابع: "بفضل الله كل الأسر حصلت على سكن بديل مناسب، ولائق لها في المشروعات، التي تنفذها الدولة، مثل منطقة الأسمرات أو مدينة بدر".