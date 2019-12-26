اشتكت المواطنة سحر محمد، إحدى أهالي مدينة إسنا، من مستشفى "إسنا" القديم، بسبب نقص الخدمات والأطباء، بوحدة الغسيل الكلوي.

وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، لا يوجد طبيب لمراعاة المرضى بالمستشفى: "فيه واحدة ماتت النهاردة بسبب الإهمال، وأنا نزفت لنفس السبب"، موضحة أن طاقم التمريض، هم من يراعوا جميع المرضى، مشيرة إلى النقص الشديد في عدد الأطباء: "اللي ماتت دي مقدروش يعملوا معاها حاجة، واتصلوا بالدكتور كذا مرة، ومحدش رد عليهم".

من جانبه، قال الدكتور سيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن نقص الأطباء، يعود لافتتاح مركز جديد للغسيل الكلوي بالقرب من المستشفى القديم: "الأطباء بيروحوا، بس في بعض الأحيان، ممكن محدش يروح، وقوة الوحدة 8 أطباء".

وأكد أنه سيتأكد من صحة واقعة وفاة مريضة فى المستشفى، اليوم، ومن ثم سيرد على البرنامج، مشيرا إلى أن هناك تدريب مستمر يجري لتنمية القدرات البشرية لأطباء المستشفى بالكامل، بتعليمات من وزيرة الصحة.