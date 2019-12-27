خالد عليش: قضيت 7 سنوات في كلية هندسة.. وسعيد بالعمل أمام عادل إمام

قال الإذاعي خالد عليش، إنه تخرج من كلية الهندسة بعد أن قضى داخلها 7 سنوات، لكنه تمسك بحلمه القديم في أن يُصبح ممثل ومذيع من أجل الشهرة وتحقيق طموحه، لافتا إلى أنه كان يشعر دائما بأن لديه موهبة يريد أن يخرجها للآخرين.

وأضاف "عليش"، خلال حواره في برنامج "on set"، عبر فضائية "ON E"، أنه مُنظم ومُرتب جدًا على المستوى الشخصي، كما أنه منذ صغره كان يحلم أن يُصبح مذيع مشهور بالراديو وقدم في مسابقة "راديو ستار" لكن لم يتم قبوله، موضحًا أنه قام بإنتاج أعمال لقنوات خارج مصر، ومنها برنامج "لمبة شو".

وأعرب الإذاعي عن سعادته البالغة في مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، مع الفنان القدير عادل إمام، حيث قال: "يوم مش هنساه لما كنا بنصور فى فندق فى الهرم، ولقيت ناس بتكلمنى وبتقولي أنت فين الأستاذ بيدور عليك، وقالي: عشان أتكلم معاك في المشهد، واتسبطت جداً بالتجربة".