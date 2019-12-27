قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن أول تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تعيين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، هو القضاء على قوائم الانتظار، حيث وفرت القيادة السياسية كل الدعم اللوجيستي والمالي، حيث كان لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل بسبب نقص الإمكانات الطبية المتاحة.

أيسم صلاح: القيادة السياسية وفرت كل الدعم للقضاء على قوائم الانتظار

وأضاف "صلاح"، خلال حواره في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة "DMC"، أنه تم إجراء 334 ألف عملية جراحية كانت في قوائم الانتظار، منها 136 ألف قسطرة القلب، و21 ألف جراحة قلب وقلب مفتوح، و14.243 جراحة مخ وأعصاب، و15 ألف جراحة عظام، و115 ألف جراحة رمد، و18 ألف جراحة أورام، و214 حالة زراعة كلى، و311 زراعة كبد، و2474 حالة زراعة قوقعة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات ، أن الحالة في الماضي كانت تنتظر إجراء العملية مدة سنتين أو أكثر، موضحًا أنه تم إجراء تلك العمليات للأمراض الخطرة مثل القلب والكبد وغيرها، حيث من الصعب أن تكون محل انتظار، و هناك خطة لتوسيع الإجراءات واضافة إجراءات جديدة لزراعة الكبد والكلى والقوقعة والقسطرة المخية لتدخل تحت مظلة الانتظار.

وأشار إلى أن القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 100% شيء صعب بسبب نقص الإمكانات الطبية المتاحة حاليا في المستشفيات المصرية ولكن وزارة الصحة تعمل على إعادة تنظيم الخدمة وتوفير الموارد المالية لتحقيق القضاء الكامل على قوائم الانتظار، ولكن قوائم الانتظار لا يمكن القضاء عليها ببساطة وستظل مستمرة طالما هناك نقص في الموارد المالية.

"الصحة": اطلقنا 10 مبادرات في عام 2019 بتوجيهات من السيسي

وأردف، إلى أن وزيرة الصحة وجهت بتوسيع الإجراءات التي تقدم، وإضافة تخصصات جديدة لم تكن مشمولة في المبادرة، وكذلك توفر التخصصات الطبية في بعض الجراحات الدقيقة والمعقدة، للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أن الوزارة أطلقت حوالي عشر مبادرات خلال عام 2019، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت أولها القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض السارية، وتم مسح 50 مليون مواطن من خلالها وهو يُعد أكبر حملة مسح طبي في تاريخ البشرية على مستوى العالم طبقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

وأوضح أن نجاح حملة فيروس سي في مصر، تم تكليفهم بعلاج مليون مواطن إفريقي، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وقاموا بعمل مسح لعدد كبير من الأفارقة، موضحًا في الوقت ذاته أن الوزارة قللت كثيرًا من قوائم الانتظار، لكن القضاء عليها بنسبة 100% يحتاج وقتًا.