نتنياهو يعلن فوزه في انتخابات الليكود: نستمر بقيادة إسرائيل

فاز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، حسبما أعلن مساء أمس الخميس.

وعبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" كتب "نتنياهو"، قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، قائلًا: "إنه انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود الى فوز كبير في الانتخابات المقبلة وسنستمر بقيادة دولة إسرائيل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة".

ويعتبر فوز "نتنياهو"، ضمان له بقيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس 2020، بعدما أدلى نحو 57 ألفا من أعضاء الليكود في أنحاء البلاد طوال نهار أمس الخميس.

وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، لفوز مريح على منافسه جدعون ساعر.