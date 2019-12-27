أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل، لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا السبت، وذلك لأعمال اصلاحات بخط 400 مم بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحي العمرانية الجديدة بشارع ترعة الزمر الغربي ناصية شارع حامد عبدالعظيم.

وأهابت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكّدة أنَّها توفر سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.