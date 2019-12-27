أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.

وأكد، مكي، في بيان صحفي، على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.

ووجه بتكثيف الحملات الرقابية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ و تكثيف حملات صحة البيئة على النوادي والمتنزهات العامة والحدائق وحمامات السباحة، وأخذ عينات للمياه من هذه الأماكن وكذلك النظافة العامة حول الكنائس وأماكن التجمعات والأسواق العامة والباعة الجائلين والتأكد من جودة المنتجات الغذائية والبيئة الصحية.