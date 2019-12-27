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جامعة النهضة تستضيف المستشار الثقافي للكويت بالقاهرة

جامعة النهضة تستضيف المستشار الثقافي للكويت بالقاهرة

صفقة "الكريسماس".. ضبط عصابة شبرا قبل ترويج 60 فرش حشيش

صفقة "الكريسماس".. ضبط عصابة شبرا قبل ترويج 60 فرش حشيش

رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات مبادرة توفير السلع والمنتجات للمواطن

رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات مبادرة توفير السلع والمنتجات للمواطن

مصرع اثنين وإصابة 11 آخرين في 4 حوادث مرورية بصحراوي بني سويف

مصرع اثنين وإصابة 11 آخرين في 4 حوادث مرورية بصحراوي بني سويف

رئيس جهاز بدر يشهد التشغيل الفعلي لأول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي

رئيس جهاز بدر يشهد التشغيل الفعلي لأول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية بالمدينة

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية بالمدينة

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عروض تصل إلى 50% على أفراح الكريسماس: القاعات كامل العدد

إجراءات ترخيص الحضانات "مرهقة".. والأسر عايزة أطفالها "نمبر وان"

إجراءات ترخيص الحضانات "مرهقة".. والأسر عايزة أطفالها "نمبر وان"

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خطة تطوير "مصر الجديدة" تشمل رصف الشوارع.. وإزالة خط الترام.. وتوسعة الطرق وإنهاء التكدس

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