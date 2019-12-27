أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، عددا من الجولات التفقدية لبعض قطاعات المحافظة شملت أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والمجهودات التى تبذل لخدمة المواطنين.

وتفقد "راشد"، موقف سيارات السرفيس بجوار سلم كوبرى مشاه ناهيا، والذى تم نقله الى شارع ترعة الزمر على بعد 300 متر من موقعه السابق، لما يسببه من إعاقة شديدة للحركة المرورية في موقعه القديم، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، والعميد إيهاب مكاوى، رئيس حى بولاق الدكرور، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس.

وتابع المحافظ خلال جولته الأعمال التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بحى العمرانية لإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ترعة الزمر، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.