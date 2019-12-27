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تحرير 122 محضرا في حملة لإزالة الإشغالات جنوب الأقصر

تحرير 122 محضرا في حملة لإزالة الإشغالات جنوب الأقصر

الزينية تبدأ أعمال توسيع طريق الترعة شمال الأقصر

الزينية تبدأ أعمال توسيع طريق الترعة شمال الأقصر

جلوبال فاير: الجيش المصري يتربع على عرش "الاحتياط" متفوقا على تركيا

جلوبال فاير: الجيش المصري يتربع على عرش "الاحتياط" متفوقا على تركيا

الدولار يرتفع قرشا والذهب 13جنيها في تعاملات الأسبوع الماضي

الدولار يرتفع قرشا والذهب 13جنيها في تعاملات الأسبوع الماضي

خطيب "الأزهر": القصص القرآني عبرة وتربية على الأخلاق الفاضلة

خطيب "الأزهر": القصص القرآني عبرة وتربية على الأخلاق الفاضلة

مدرسة السلام بأسيوط تطلق مبادرة "لا للتنمر"

مدرسة السلام بأسيوط تطلق مبادرة "لا للتنمر"

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لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

لياقة واستعداد نفسي.. ما المعايير الواجب توافرها في أول مصري يصعد للفضاء؟

للتخفيف على المواطنين.. الحكومة تطلق 10 تطبيقات ذكية في 2019

للتخفيف على المواطنين.. الحكومة تطلق 10 تطبيقات ذكية في 2019

5 كروت ودون أهداف.. ماذا قدم النني مع بشكتاش قبل الرحيل لميلان؟

5 كروت ودون أهداف.. ماذا قدم النني مع بشكتاش قبل الرحيل لميلان؟

"مصر الجديدة".. الجمال يطرد "الزحمة"

"مصر الجديدة".. الجمال يطرد "الزحمة"

المجني عليه هو الدليل.. جثث أخرجوها من القبور لكشف غموض جرائم قتل

المجني عليه هو الدليل.. جثث أخرجوها من القبور لكشف غموض جرائم قتل

أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء وبيع منطقة القلعة.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء وبيع منطقة القلعة.. الحكومة تنفي 12 شائعة

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