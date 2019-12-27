قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبدالحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور بيت لحم يوم 23 يناير المقبل، ليجري محادثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس .

وقال السفير الفلسطيني، لوكالة (سبوتنيك) الروسية، ردا على سؤال حول موعد زيارة الرئيس بوتين للبلاد: "إنها يوم 23 يناير في بيت لحم"، مضيفا أن بوتين يعتزم إجراء مباحثات مع عباس خلال الزيارة. وكان الرئيس الفلسطيني قد صرح، في نوفمبر الماضي، بأنه وجه دعوة لبوتين لزيارة بيت لحم في عيد الميلاد، وأكد حينها المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف تلقي هذه الدعوة وقال إنه سيتم النظر فيها .

وأضاف نوفل بأن عباس وافق على المشاركة في احتفالات بموسكو بمناسبة مرور 75 عاما على النصر على النازية، وأوضح "الدعوة قدمت للرئيس محمود عباس منذ عدة أشهر.. والرئيس محمود عباس وافق على الزيارة.. وبالتالي أبلغنا رسميا عن الترتيبات الرسمية للزيارة.. سنشارك في هذه الاحتفالات من 7 إلى 10 مايو، إن شاء الله، وبالتأكيد الرئيس محمود عباس سيكون مشاركا في هذه الفعاليات".