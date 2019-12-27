كشف مصدر بوزارة السياحة والأثار أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، سيلتقي غدا السبت، باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، وذلك لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وخاصة الغردقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الوزير سيستمع أيضا إلى كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وسبل حلها، منوها إلى أن" العناني" سيعقد اجتماع مماثل مع جمعية مستثمري جنوب سيناء واتحاد الغرف السياحية خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى مشاكلهم ووضع خارطة عمل للارتقاء بصناعة السياحة خلال الفترة المقبلة .