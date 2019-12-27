نشر الكاتب والسيناريست صلاح الجهيني، مؤلف فيلم "أولاد رزق"، منشورا عبر حسابه الخاص على موقع "فيس بوك"، يتهم فيه شركتين، إحداهما تعمل في مجال الاتصالات والأخرى شركة مياه غازية، باستغلال شخصيات الفيلم دون الرجوع له في إعلان تجاري.

وقال "الجهيني" لـ"الوطن"، إنه اكتشف تصوير إعلان دعائي يستخدم شخصيات فيلم "أولاد رزق" دون الرجوع له بصفته مؤلف تلك الشخصيات، مشيرا إلى أنه حاول التواصل مع شركة الإنتاج ولم يجد أي استجابة، حيث أكدوا له أنهم يملكون تنازلا منه عن الفيلم لشركة الإنتاج.

وأضاف أنه ليس من المقبول هذا التعامل فالتنازل عن السيناريو يكون لتنفيذ الفيلم وليس لاستغلاله أو استغلال شخصياته في أي أعمال فنية أخرى دون الرجوع للمؤلف، موضحا أن ما يحدث عن تصوير ذلك الإعلان دون معرفته يضر بالعمل الفني بشكل عام، لافتا إلى أنه يكتب حاليا أجزاء أخرى لـ "أولاد رزق".

وأوضح أنه تواصل مع المخرج والمنتج طارق العريان، ولكن الأخير أكد له إن الأمر لا يعنيه، رغم أنه مخرج الإعلان التجاري على حد قول "الجهيني".

وطالب "الجهيني" بوقف عرض الإعلان لأنه لا يعرف كيف سيجري تقديم شخصيات الفيلم، مؤكدا أنه من حقه معرفة كيفية استغلال الشخصيات التي كتبها، مشيرا إلى أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بوقف الإعلان والحفاظ على حقوق المؤلفين بشكل عام بعدما ازداد في الفترة الأخيرة انتهاك حقوق المؤلفين على حد قوله.