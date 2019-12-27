على عكس ما تردد بشأن تحقيق فيلم "الفلوس"، للمخرج سعيد الماروق، من بطولة النجم تامر حسني، لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بمليونين و100 ألف و151 جنيها، وهو الإيراد الذي حققه الفيلم، أمس، في دور العرض السينمائي، إلا أن هناك أفلاما أخرى حققت إيرادات يومية أعلى من هذا الرقم، وهو ما سنرصده في التقرير التالي:

ولاد رزق 2

ما زال فيلم "ولاد رزق 2"، للمخرج طارق العريان، وبطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وخالد الصاوي وأحمد الفيشاوي وأحمد داود، يحافظ على تحقيقه لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بعد تحقيقه 8 ملايين و401 ألفا و929 جنيها بتاريخ 11 أغسطس الماضي، وهو الرقم الذي لم يُحطمه أي فيلم إلى الآن.

كازابلانكا

وبتاريخ 7 يونيو الماضي، حقق فيلم "كازابلانكا"، للمخرج بيتر ميمي، وبطولة النجوم أمير كرارة وغادة عادل وأحمد فهمي وإياد نصار وعمرو عبدالجليل ولبلبة، لثاني أعلى إيراد يومي حينها بـ 8 ملايين و51 ألفا و678 جنيها.

هروب اضطراري

وبتاريخ 28 يونيو 2017، نجح فيلم "هروب اضطراري" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة النجوم أحمد السقا وأمير كرارة وغادة عادل ومصطفي خاطر وفتحي عبدالوهاب في تحقيق 6 ملايين جنيه في يوم واحد.

حرب كرموز

وبتاريخ 16 يونيو 2018، حقق فيلم "حرب كرموز"، للمخرج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، 6 ملايين و245 ألفا و62 جنيها.

الخلية

وبتاريخ 4 سبتمبر 2017، حقق فيلم "الخلية"، للمخرج طارق العريان، وبطولة النجم أحمد عز، 6 ملايين و188 ألفا و941 جنيها.

لف ودوران

وبتاريخ 14 سبتمبر 2016، حقق فيلم "لف ودوران"، للمخرج خالد مرعي، وبطولة النجم أحمد حلمي والنجمة دنيا سمير غانم، أعلى إيراد يومي حينها بأربعة ملايين و663 ألفا و591 جنيها.