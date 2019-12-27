"كان راضي وبشوش وطيب القلب، يسعى على أكل عيشه رغم تقدمه في العمر" هكذا وصف سائقون، زميلهم الذي توفي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء وقوفه للاستراحة بسيارته النقل الثقيل "تريلا"، على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وتداول رواد فيس بوك، منشوراً يفيد وفاة شخص يبلغ من العمر نحو 56ً عاماً، أثناء نزوله من السيارة للاستراحة بعد رحلة شاقة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته ونقله عبر سيارة إسعاف لمستشفى بلطيم المركزي، وإبلاغ ذويه المقيمين بمنطقة مينا البصل، بحافظة الإسكندرية.

وأكد زملاؤه، أنه خلال قيادته سيارته، رفقتهم بسياراتهم، متوجهين إلى محافظة دمياط، قادمين من محافظة الإسكندرية، وخلال مرورهم بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز بلطيم، أبلغهم بأنه يشعر بالإرهاق، وسيتوقف للراحة قليلاً، ثم يقوم بغسل وجهه وقيادة سيارته مرة أخرى لاستكمال الرحلة، وبعد قرابة الساعة اتصل أحدهم به إلا أن مسعف سيارة الإسعاف، رد عليه وأبلغه بوفاته، وجرى نقله لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي.

وجرى إبلاغ مركز شرطة البرلس بوصول "عادل .ع .ا"، 56 عاما، يقيم بمينا البصل محافظة الإسكندرية، سائق سيارة نقل ثقيل "تريلا"، وإيداع الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، وتحرير محضر وإخطار النيابة.