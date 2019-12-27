قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، إن مجلس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية في الدولة، لافتا إلى أن دور مجلس السيادة "تشريفي"، مضيفا في كلمة لحشد من السودانيين، خلال افتتاح مسجد اليوم في العاصمة "الخرطوم"، أن بناء المساجد من أفضل الأعمال عند الله، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي "وسطي لا تشدد فيه ولا إرهاب".

وحث دقلو، السودانيين على التكاتف والتعاضد في الفترة المقبلة، ومساعدة الفقراء، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، موضحا: "ليعلم الجميع أن مجلس السيادة مجلس تشريفي، وبعدما تشكل مجلس الوزراء، أصبح يتحمل المسؤولة"، مضيفا: "الأمن مسؤوليتنا، والسلام نساهم فيه، ونعمل لأننا نشعر بخطر، فلا تحملونا المسؤولية، وعلى الناس أن تتعاضد وتتكاتف، حتى تمر تلك الفترة".