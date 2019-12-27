أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، ضرورة تمديد الموعد النهائي للمحادثات بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت، دير لاين، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الجانبين يتعين عليهما التفكير بجدية حول ما إذا كان هناك وقت كاف للتفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد، مضيفة "إنه سيكون من المنطقي أن نقيم الوضع أولًا في منتصف العام، ومن ثم الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية، في حال اقتضت الضرورة".

وأعربت فون دير لاين، عن قلقها بشأن قِصَر المدة الزمنية المتاحة أمام بحث عدد كبير من القضايا التي يتعين العمل بشأنها، حيث إن الموعد النهائي لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 ديسمبر 2020.

وكانت بريطانيا قد حددت موعدًا نهائيًا في ديسمبر 2020 للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، مراهنة على أن وضع خروجها من الاتحاد الأوروبي مجددا سيجبر بروكسل على التحرك سريعًا لإبرام اتفاق.