أصدرت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بيانًا نفت فيه الترخيص لإقامة فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بالرياض.

وذكر بيان للهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم، أنه "تود الهيئة العامة لترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والذي جرى تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي".

وأكد البيان: "أن الهيئة منعت المنظم، ورفع الأمر لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".