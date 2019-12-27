نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، على فيس بوك، مقطع فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحدى جلسات منتدى شباب العالم الأخير الذي أقيم بشرم الشيخ.

وقال السيسي: "أنا إنسان مسالم جدا، ومش معنى مسالم إني مش مقاتل، مقاتل عندما يفرض عليّ القتال، أقاتل بأشرس مما تتصوروا".

وأضاف: "خططوا ورتبوا وادفعوا واصرفوا واعملوا زي ما انتوا عايزين، لكن مصر مش هتتدمر".

وعرض بالفيديو مشاهد مختلفة للقوات المسلحة بأفرعها المختلفة، وأظهر الفيديو عددا من الطلعات الجوية التي نفذتها القوات الجوية، وكذلك مشاهد من مناورات القوات البحرية بالبحر المتوسط، وعدد من القوات البرية، تدل على قوة القوات المسلحة المصرية وجاهزيتها للتصدي لأي عدوان.

كما أظهر الفيديو مشاهد من إعدام الميليشات الإرهابية لعدد من المصريين في ليبيا، وتحرك القوات الجوية للأثر لهم.