أُستؤنفت حركة المرور في المعبر الحدودي الرئيسي بين سلوفينيا وكرواتيا بعد إغلاقه لمدة ساعة بعد اعتقاد ضباط الأمن خطئاً أن آلة ضبط بيانو هي عبوة ناسفة محتملة، وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، أن الشرطة في سلوفينيا أطلقت إشارة الحذر بعد رصد الجهاز الإلكتروني في أمتعة راكب بحافلة وهو روسي الجنسية يبلغ من العمر"32 عامًا"، واحتجزته لفترة وجيزة بينما أمنت الشرطة المنطقة وغيرت مسار الحركة المرورية.

وأوضحت الشرطة، أن فرق التعامل مع المفرقعات تفقدوا الجهاز، وتبينوا بعدها أنه آلة لضبط البيانو،ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن المعبر الحدودي بين الدولتين العضوتين بالاتحاد الأوروبي عادة ما يشهد ازدحامًا خلال فترة عيد الميلاد المجيد.