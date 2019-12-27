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مدبولي في حوار

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"داعش" الإرهابي يتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

"داعش" الإرهابي يتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

واشنطن تتهم طهران بمنع إحياء ذكرى ضحايا احتجاجات نوفمبر

واشنطن تتهم طهران بمنع إحياء ذكرى ضحايا احتجاجات نوفمبر

إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في انفجار مبنى سكني بالنمسا

إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في انفجار مبنى سكني بالنمسا

خبير اقتصادي: قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات الكبرى أكبر من القطاع الخاص

خبير اقتصادي: قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات الكبرى أكبر من القطاع الخاص

بعد حديث مدبولي.. خبراء يشرحون فوائد هيكلة الجهاز الإداري والوزارات

بعد حديث مدبولي.. خبراء يشرحون فوائد هيكلة الجهاز الإداري والوزارات

وفد طلابي تونسي بالسفارة المصرية.. وأحد المشاركين: منتدى الشباب مبهر

وفد طلابي تونسي بالسفارة المصرية.. وأحد المشاركين: منتدى الشباب مبهر

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مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

مرتب يصل لـ12 ألف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن تفاصيل نشرة الوظائف الأسبوعية

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

"إيدي على كتفك".. عجوز يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم

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