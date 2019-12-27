قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن العلم الأزرق المتداول مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي شعار لجماعة إرهابية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، أن الحسابات التي تنشر هذا العلم حسابات حديثة مزيفة ضمن جيش إلكتروني للهجوم على الصين والادعاء بتعذيب مسلمي الإيجور.

وتابع أن الصين لن تتأثر بالشائعات والأكاذيب الخاصة بتعذيبها للمسلمين في إقليم الإيجور، موضحا أن ما يثار من ادعاءات تعذيب الصين للمسلمين هو أمر مزيف جملة وتفصيلا وهو ضمن حملة دعائية ممنهجة معادية ضد الصين لأن الصور الشخصية للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوية على العلم الأزرق لا يعلمون أن هذا العلم علم منظمة إرهابية مصنفة بالأمم المتحدة.

وكشف أن الغرض من نشر تلك الشائعات هو إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار داخل الصين وليس هذا الأسلوب الأول الذي تتعرض له الصين وهو ما تعرضت له بكين خلال فترة الربيع العربي، متابعا أن بعض الصورة المنتشرة عن تعذيب المسلمين ليست من الصين أصلا والموجودين في الصور ليسوا مسلمين، وبعض من هذه الصورة المزيفة ترجع إلى عام 2004.