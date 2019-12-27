أدانت محكمة تركية، ستة صحفيين وموظف يعملون بصحيفة مستقلة بالسجن لمدد تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام ونصف لاتهامهم بمساعدة رجل الدين التركي فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وأوضحت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم- أن السلطات التركية اتهمت الأشخاص السبعة بأنهم على صلة بمحاولة الانقلاب من خلال عملهم الصحفي في صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

وينفي الأشخاص المتهمون هذه الادعاءات التركية ومن المتوقع أن يستأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم، وقالت نقابة الصحفيين التركية إن 108 على الأقل من الصحفيين والموظفين في وسائل الإعلام يقبعون حالياً في السجون التركية.