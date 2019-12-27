أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ21 شخصا بكل من تيبازة شمال البلاد ووهران، عين تموشنت ومستغانم شمال غربي الجزائر كما تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بأدرار جنوب البلاد، وقالت في بيان، اليوم، إن قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني "الشرطة"، ضبطت أمس الخميس، 7 تجار مخدرات وضبطت قنطارا و27 كيلوجراما من المخدرات بكل من ولايات النعامة وتلمسان ومستغانم شمال غربي البلاد وخنشلة شمال شرقي الجزائر.

وأضافت الوزراة الجزائرية، أن قوات الجيش في برج باجي مختار جنوب البلاد ضبطت شخصين وحجزت 6 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط، فيما تم إحباط محاولات تهريب 13945 لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف شمال شرقي البلاد والوادي وسط الجزائر.