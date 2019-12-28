مدير آثار الكرنك: التماثيل المنقولة لميدان التحرير ليست من طريق الكباش

كشف الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، حقيقة ما جرى تداوله، حول نقل تماثيل من طريق الكباش بالأقصر، إلى ميدان التحرير، مؤكدًا أنها ليست ضمن تماثيل طريق الكباش، ولكنها موجودة في الجهة الخلفية للمعبد، وكانت امتداد لطريق المواكب الكبرى، وجرى إزاحتها على الجانبين، منذ 800 قبل الميلاد.

وأكد "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هذه التمثايل، تشبه أبوالهول، بجسم الأسد ورأس الانسان، مشددًا على أنها لا تشبه تماثيل طريق الكباش مطلقًا.

وأشار "الصغير"، إلى أن اللجنة الدائمة للأثار، قررت نقل 4 تماثيل، وجاري حاليًا اختيارها وترميمها، لافتًا إلى أن القرار جرى اتخاذه بعد دراسة متآنية، موضحًا أن التماثيل يصل عمرها لـ3000 سنة.