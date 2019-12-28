أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، عرض ندوة نادرة، للشاعر الراحل نزار قباني، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمعرض، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تُذاع الندوة النادرة للشاعر الراحل، على ثلاثة أجزاء، بدءً من اليوم، في الساعة السادسة مساء، وذلك على القناة الخاصة بمعرض الكتاب، عبر موقع يوتيوب الشهير، والجزئين الآخرين من الندوة، يُذاعان يومي الأحد والإثنين، في السادسة مساءً.

الجدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، في دورته الـ51، تقام فعالياته ابتداءً من يوم 22 يناير المقبل، وتستمر حتى الرابع من فبراير، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بالقاهرة الجديدة، ويقام تحت شعار: "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وشخصية المعرض لهذه الدورة، العالم والمفكر الكبير الراحل جمال حمدان.