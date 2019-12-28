اقتحمت الفنانة شيري عادل، استديو برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، على الإعلامي رامي رضوان، أثناء تعليق الأخير على خبر آخر.

وقال رامي رضوان، لشيري عادل، "احنا لسه الفقرة بعد الفاصل"، لترد عليه قائلة: "أنا عارفة بس لقيت نفسي فاضية، فقلت أخش أغلس عليك يمكن أبقى مذيعة بدالك".

وطلب منها "رضوان"، أن تقرأ الخبر الموجود على المكتب، وبالفعل تقمصت شيري عادل دور المذيع، وقرأت الخبر.

وكشفت شيري عادل، عن حالتها الاجتماعية قائلة: "أنا مش مرتبطة"، مشيرة إلى أنها بدأت حياتها الفنية منذ طفولتها، بعدما شاركت في عدد من الإعلانات، منذ كان عمرها عامين.

ولفتت "عادل"، إلى فوزها بجائزة ملكة جمال الأطفال بنادي هليوبليس، ونزلت صورها في عدد من المجلات.

وتذكرت شيري عادل، موقف طريف في طفولتها، بعدما اشترت 52 علبة كشري، وأدخلتهم للمدرسة مع زميلتها، واستدعت المدرسة ولي أمرها.

وشاركت شيري عادل، في تزيين شجرة الكريسماس، بمشاركة متخصصة في الهدايا الورقة.