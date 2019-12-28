مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في كركوك

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين، نتيجة إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك شمال البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا بجروح، كما قُتل متعاقد مدني، في هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية العراقية في كركوك، حيث توجد قوات التحالف.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات الأمن العراقية فتحت تحقيقا بهذا الصدد، وسيتم نشر معلومات إضافية في وقت لاحق.

كان الجيش العراقي أعلن، أمس الجمعة، أن عدة صواريخ أطلقت على قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية بالقرب من مدينة كركوك.