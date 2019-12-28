قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنه من المستهدف افتتاح 18 مشروعاً وموقعاً ثقافياً حتى نهاية 2020، بتكلفة إجمالية 756 مليون جنيه.

وأضافت عبدالدايم، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لها، اليوم، أنه جرى افتتاح 14 موقعاً ثقافياً في 11 محافظة، بتكلفة 363 مليون جنيه مع إعادة تشغيل 7 مسارح بعد تطويرها بـ151 مليونا، بينها المسرح القومي.

وأشارت إلى إعادة افتتاح دار الكتب بتكلفة 50 مليونا، وافتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بـ13.3 مليون جنيه، وإعادة افتتاح منفذ بيع هيئة الكتاب في بيروت، واُفتتحت 8 مقرات للرقابة على المصنفات الفنية في 7 محافظات.

وقالت عبدالدايم: "يأتي ملف التحول الرقمي ضمن أهداف برنامج تطوير المؤسسات الثقافية، ففي ظل توجه الدولة للتحول الرقمي، اتخذت وزارة الثقافة خطوات جادة في مشروع الرقمنة، والذي يهدف إلى وصول الخدمة الثقافية إلى أكبر قطاع ممكن من الجمهور داخل مصر وخارجها، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وتابعت: "تم إعداد ما يقرب من 5 آلاف كتاب باللغة العربية ومترجمات لعدة لغات، و100 مخطوطة تاريخية، وأفلام تسجيلية وسينمائية ومسرحيات وبرامج فنية وثقافية وخرائط نادرة وميكروفيلم وفهارس، لمكتبات القاهرة الكبرى ومصر العامة، ودار الأوبرا، ومشروعات تجميل الميادين".

وتضمن البرنامج أيضاً إعادة هيكلة الجهاز الإداري لوزارة الثقافة ورفع كفاءة وقدرات العاملين، من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية وتنمية مهاراتهم، ما ساهم في خلق جيل جديد من القيادات الشابة المدربة، وكذا إعادة هيكلة المجلس الأعلى للثقافة وإعادة هيكلة لجانه، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030"، ضمن تخطيط السياسة الثقافية بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة.