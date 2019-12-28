عبد الدايم: مليون مواطن استفادوا من ندوات الثقافة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة تنفذ برنامجاً لتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، والذي يهدف إلى غرس قيم المواطنة في المجتمع بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة، والسعي إلى حياة أفضل من خلال بناء شخصية المواطن المصري، لكي يكون عضواً فاعلاً في بناء اجتماعي متماسك يكافح الفكر المتطرف ويحافظ على هويته الوطنية.

وأضافت الوزيرة خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لها اليوم السبت، أن الوزارة نفذت 43 ألفا و925 نشاطاً ثقافياً، تضمنت ندوات وصالونات ومؤتمرات ثقافية ومسرحيات وعروضا فنية، بهدف غرس القيم والعادات الأصيلة للمجتمع المصري.

وتابعت أن تلك الندوات استفاد منها بشكل مباشر نحو 1.177 مليون مواطن، ونفذت 104 عروض مسرحية، و33ألفا و760 فعالية ثقافية وفنية بهدف ترسيخ الهوية الوطنية والارتقاء بالذوق العام.

وأشارت إلى أن الوزارة أقامت المعارض والصالونات الفكرية لتعريف الشباب بهويتهم الثقافية، من بينها صالون الشباب، ومنتدى الحوار الثقافي، وافتتاح الدورة الأربعين من المعرض العام بمتحف الفن المصري للفنانين التشكيليين، وإطلاق فعاليات المعرض الثالث من سلسلة "كنوز متاحفنا الفنية".

وتحدثت: "أطلقت الوزارة أيضاً مشروع مسرح المواجهة والتجوال، بهدف تجوال أكبر عدد من العروض المسرحية الاحترافية في القرى والنجوع التي لم تصلها الخدمات الثقافية، إيماناً بدور الفن في مواجهة الأفكار المتطرفة، وذلك في 18 محافظة".

ولفت الوزيرة إلى تنفيذ 180 ليلة عرض أقيمت في الساحات العامة والأماكن المفتوحة في 10 محافظات، هي الأقصر وأسوان والمنيا وقنا والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح والفيوم والبحيرة والغربية، بالإضافة إلى بعض القرى والنجوع في سيوة، وحلايب وشلاتين، بإجمالي حضور 150 ألف مشاهد.

وكانت وزارة الثقافة كرمت 17 شخصية من رموز ثورة 1919 والتي تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث ضمن الفعاليات التي تنظمها الوزارة بمناسبة مئوية ثورة 1919.

وأطلقت الوزارة برنامج مكافحة التطرف بالمنيا، في إطار مكافحة التطرف الفكري، بهدف تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي من خلال تكوين مناخ اجتماعي وثقافي وتنموي داعم للسلم المجتمعي والتنمية المستدامة، حيث يتضمن البرنامج تنمية الوعي ضد كافة أشكال التمييز الاجتماعي والديني والثقافي، والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة، كما جرى تنفيذ 50 نشاطاً ثقافياً وفنياً يهدف إلى نبذ التطرف الفكري، بها عروض مسرحية وسينمائية، واحتفالات وطنية استفاد منها نحو 62 ألف مواطن.