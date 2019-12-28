"إخميم" تعلن فتح باب ترخيص الـ"توك توك" يناير المقبل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في سوهاج، عن فتح باب الترخيص لمركبات الـ"توك توك" العاملة بنطاق المركز لمدة شهر، بداية من 1 حتى 31 من يناير المقبل.

وقال عاطف الصمطي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، إن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال زيارته التفقدية الأخيرة لمركز أخميم، بضرورة حصر مركبات الـ"توك توك" والسير في ترخيصها وتحديد خطوط السير الخاصة بها كتجربة استرشادية، على أن يجري تعميمها لاحقا على باقى مراكز المحافظة، منعا للعشوائية واستغلال المواطنين، وحفاظا على المظهر الحضارى اللائق.

وناشد "الصمطي" جميع سائقى الـ"توك توك" بنطاق المركز بالتوجه خلال الفترة المحددة إلى وحدة مرور الكوثر، لإنهاء إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة المركبات التي لم لم تنه إجراءات الترخيص خلال المدة المحددة.