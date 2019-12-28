دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، اليوم، جميع القوى السياسية لتحمل المسؤولية وروح الوطنية لاختيار مرشح وطني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، مضيفا أن استمرار التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع يدخل البلاد نحو مستقبل مجهول.

وقال البارزاني، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية: "نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة"، مضيفا أن الواجب الوطني يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقا للسياقات الدستورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

البارزاني: برهم صالح تعرض لضغوط كبيرة

وأشار البارزاني، إلى أنه "يبدو أن الرئيس العراقي برهم صالح تعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية بشأن قضية تكليف مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشددا على أن أي حل يجب أن يكون قائما على أساس الدستور ووفقا للسياقات القانونية.

وأكد أنه لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يجب أن يكون مقبولا من القوى المؤثرة، وينبغي الأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره.