أعلنت الإمارات، اليوم، تقديم 300 مليون دولار دعما للأردن، وذلك عبر صندوق أبوظبي للتنمية، وأوضح صندوق أبوظبي للتنمية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" - أن الدعم الإماراتي جاء بناء على توجيهات رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، وبدعم ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية منصور بن زايد آل نهيان.

وأشار الصندوق، إلى التزام الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني، وأنه توجه راسخ في سياستها الخارجية، مشددا على أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد.