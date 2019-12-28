ضبط طن زيت طعام فاسد في طوخ

شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في القليوبية، بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بمدينة طوخ، حملة على إحدى المنشآت المرخصة لبيع الحبوب والعلافة بناحية طوخ، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط طن زيت مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي.

تأتي الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي في القليوبية، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع إنتاج الأغذية ومحال بيع السلع الغذائية لضمان سلامة المنتجات الغذائية قبل وصولها للمستهلك، وحماية المواطنين من الغش التجاري.

وضبطت الحملة الزيت داخل جراكن متسخة سبق استعمالها، واكتشفت أنه تجرى عمليات تعبئة لزيت الطعام دون الحصول على ترخيص بذلك، البيانات الموجودة على العبوات مخالفة لحقيقة الزيت الموجود بداخلها، والمكان به خطر داهم، ويفتقر للاشتراطات الصحية.

وسحبت الحملة عينة من الزيت لإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات الموجودة في المكان.