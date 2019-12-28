أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي، أن ديون البلاد الخارجية غير المسددة بلغت حوالي 2.0325 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وقال المتحدث باسم المصلحة وانج تشون يينج - في تصريح اليوم - إن الديون ارتفعت بواقع 34.5 مليار دولار عن المسجل في نهاية يونيو، بزيادة طفيفة بلغت 1.7%، مشيرا إلى أن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة.

وأضاف يينج، أن التوقعات تشير إلى أن مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية، مثل نسبة خدمة الدين، لم تشهد أي تغييرات كبيرة بحلول نهاية عام 2019 مقارنة بعام 2018، وتظل ضمن النطاق الآمن وفقا للمعايير الدولية.