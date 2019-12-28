تقدم وزارة الإسكان شققًا سكنية للمواطنين ضمن أكثر من مشروع يناسب مختلف الفئات، ويتعرض عدد كبير من المواطنين الحاجزين بالوحدات السكنية لتغيير في محل الإقامة أو العمل أو الحالة الاجتماعية أو رقم الهاتف، قبل الحصول على الشقة، مما يتطلب تغييرها، ويقدم صندوق التمويل العقاري عبّر الموقع الرسمي الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالة كالتالي:

إجراءات عليك اتباعها حال تغيير مقر إقامتك أو عملك

في حال تغيير محل الإقامة أو العمل أو وجود عمل إضافي أو الحالة الاجتماعية، يجرى الانتظار عند وصول الاستعلام للمواطن، مع التواصل مع شركة الاستعلام لتغيير كل البيانات الحالية وتسليم صور من المستندات الحديثة.

في حال تحديث رقم الهاتف يتم الاتصال بأرقام صندوق التمويل العقاري على أرقام 5999، 5777، 1188 من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

يُذكر أنَّ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أعلنت مؤخرًا طرح وحدات سكنية جديدة كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم في محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والإسماعيلية، تتكون من 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا بنظام التمليك، بسعر وصل إلى 197 ألف جنيه، وكان آخر موعد لسحب كراسات الشروط 26 ديسمبر الحالي.