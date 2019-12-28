كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية عن ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين في مناطق متفرقة من البلاد، وقال عضو المفوضية الحقوقية فاضل الغراوي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية اليوم، إن سبب هذا الارتفاع هو هشاشة الوضع الأمني وعودة ظهور عصابات الجريمة المنظمة في العراق.

وكان مصدر أمني عراقي، أشار في وقت سابق، إلى إصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، جراء انفجار دراجة نارية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ويتزامن هذا مع انطلاق مظاهرات احتجاجية في العاصمة "بغداد" وعدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات في كافة أنحاء البلاد.