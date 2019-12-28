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مدبولي في حوار

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تشكيل لجنة لاختيار أفضل تصميم لميدان "جامعة بنها" في العبور

تشكيل لجنة لاختيار أفضل تصميم لميدان "جامعة بنها" في العبور

"محلية كفر البطيخ" تسحب مياه الأمطار من شوارع ومدن المركز

"محلية كفر البطيخ" تسحب مياه الأمطار من شوارع ومدن المركز

النوة تهدد رزق مزارعي بحيرة المنزلة.. الجسور تآكلت والسمك في "خبر كان"

النوة تهدد رزق مزارعي بحيرة المنزلة.. الجسور تآكلت والسمك في "خبر كان"

8 يناير.. فتح باب التعيين لخريخي 2019 بالنيابة العامة

8 يناير.. فتح باب التعيين لخريخي 2019 بالنيابة العامة

أخصائية تفريخ أسماك وجمبري: بركة غليون أكبر مفرخ أسماك بالشرق الأوسط

أخصائية تفريخ أسماك وجمبري: بركة غليون أكبر مفرخ أسماك بالشرق الأوسط

ملتقيات ومسابقات وأنشطة.. حصاد هيئة كبار العلماء في 2019

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بعد حديث مدبولي.. خبراء يوضحون كيفية مضاعفة عدد السائحين إلى 20 مليون

بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

بعد بشرى مدبولي.. كيف تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟

آباء وأمهات يقتلون ويشردون أبناءهم.. جرائم تنتهي بالسجن أو الموت

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آخرهم لقاء سويدان.. فنانون أعلنوا اعتزالهم في 2019

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