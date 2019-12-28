تحدث مؤمن محمد، أخصائي إنتاج أسماك الجمبري ببركة "غليون"، عن إنتاج البركة، موضحا أنه يتم رعاية زريعة الجمبري وعزلها حتى تصل لمرحلة تستطيع فيها حماية نفسها من أي حيوان مفترس يحاول الاقتراب منها.

وأضاف الأخصائي، خلال حواره مع أحمد بيتشو، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن متوسط مساحة أحواض الجمبري في بركة "غليون" 1000 متر، وينتج الحوض الواحد طنا ونصف الطن من الجمبري، وعدد أحواض البركة 654 حوضا.

وتابع مؤمن محمد، أن مصر كانت شبه معدمة في إنتاج الجمبري، وكان كل الاعتماد على مصادر البحر، شارحا أن دورة الجمبري قليلة جدا، تصل لـ4 أشهر.

واستكمل "مؤمن" مؤكدا أن تربية الجمبري مربحة جدا، ولكن ثقافة تربيته في مصر قد تكون منعدمة، بالإضافة لمصدر الزريعة نفسه، فتفريخ الجمبري نظام معقد جدا.

وأشار أخصائي إنتاج أسماك الجمبري، أن أسعار الأسماك انخفضت عموما في السوق، فوصل سعر الجمبري لـ100 جنيه في بعض المنافذ، وهو مايعد إنجازا كبيرا، والمتوقع انخفاض سعره أكثر الفترات المقبلة.